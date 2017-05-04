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Украина
Украинская полиция нашла памятник Бернесу в яме

Украинская полиция нашла памятник Бернесу в яме

18:53  4 Мая 2017
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Украинская полиция нашла выброшенный в яму памятник Марку Бернесу

Киев, 4 мая. Сотрудники Национальной полиция Украины нашли украденный накануне памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Александр Колода.

«Полиция Нежина нашла Бернеса! Памятник находится в поле за городом, в Борзнянском направлении, в яме, очевидно с целью временного пребывания», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Накануне стало известно, что неизвестные похитили памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу в городе Нежин Черниговской области. Стоит отметить, что памятник Марку Бернесу в Нежине, на родине актера, был установлен в 2011 году к 100-летию со дня его рождения.

#бернес
Алексей Громов
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