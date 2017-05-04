Лаврентьев рассказал о сроке действия меморандума по зонам деэскалации в Сирии

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Астана, 4 мая. Четыре зоны деэскалации в Сирии будут установлены на полгода с возможностью пролонгации на аналогичный период, возможно действие меморандума станет бессрочным, заявил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

Сегодня по результатам межсирийских переговоров в Астане был подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации. «Мы договорились, что зоны деэскалации будут установлены на период 6 месяцев с возможностью автоматического продления еще на 6 месяцев, если не будет каких-либо обстоятельств и принято другое решение странами-гарантами», — прокомментировал вопрос представитель российской делегации на переговорах по Сирии Александр Лаврентьев. По словам высокопоставленного дипломата, при необходимости меморандум может стать бессрочным.