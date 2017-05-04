Хомс: САА установила контроль над четырьмя ключевыми позициями восточнее Пальмиры

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Пальмира, 4 мая. Правительственные войска захватили четыре стратегически важные точки в провинции Хомс.

Ключевые позиции расположены в районе заповедника Ат-Тулейла недалеко от древнего города Пальмира, военные источники сообщают, что контроль над этими точками позволит поддержать массированным огнем дальнейшее наступление сирийской армии и ополчения в провинции Хомс.

Ранее стало известно, что ВВС Сирии нанесли ряд авиаударов по позициям боевиков в провинции Дейр эз-Зор, в районе Жуннет наземные войска атаковали крупное скопление джихадистов. Боевики понесли значительные потери.