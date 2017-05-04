ЧМ по хоккею — 2017: когда состоится, состав сборной, расписание матчей с участием России, где смотреть

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В пятницу, 5 мая, стартует 81-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой — 2017. Россия — в статусе ведущей хоккейной державы — традиционно будет биться только за золотой трофей.

Где и когда пройдет ЧМ по хоккею — 2017

Чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 5 по 21 мая 2017 года. Турнир будут принимать сразу две страны — Франция (Париж) и Германия (Кельн).

Состав сборной России

Главный тренер российской сборной Олег Знарок назвал состав нашей ледовой дружины на Чемпионате мира по хоккею. Отказавшись комментировать решение Александра Радулова не участвовать в чемпионате, Знарок заявил, что капитаном российской сборной будет Сергей Мозякин. Ассистентами капитана будут Вадим Шипачев и Антон Белов. В начальную заявку попали 23 спортсмена, уточнил наставник нашей сборной.

Ворота российской сборной будут защищать Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин.

За оборону отвечают: Виктор Антипин, Антон Белов, Алексей Береглазов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Богдан Киселевич, Андрей Миронов, Михаил Науменков, Иван Проворов.

В нападении за нашу команду будут играть: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Роман Любимов, Сергей Мозякин, Владислав Наместников, Валерий Ничушкин, Сергей Плотников, Андрей Светлаков, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Артемий Панарин, Вадим Шипачев.

В какой группе играет Россия

Сборная России играет в группе А вместе с командами Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции.

Все игры группы A группового этапа, а также два четвертьфинала, оба полуфинала, матч за третье место и финал пройдут в Кельне (всего 34 матча).

В группе B за главный хоккейный трофей будут биться Белоруссия, Канада, Норвегия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия и Швейцария. Все матчи группы B, а также два четвертьфинала (всего 30 игр) пройдут в Париже.

Расписание матчей группового этапа с участием России

Дата Время Матч 05.05.2017 17.15 Швеция — Россия 07.05.2017 13.15 Италия — Россия 08.05.2017 17.15 Германия — Россия 11.05.2017 17.15 Россия — Дания 13.05.2017 17.15 Россия — Словакия 15.05.2017 21.15 Россия — Латвия 16.05.2017 17.15 Россия — США

Где смотреть игры Чемпионата мира по хоккею

Все игры Чемпионат мира по хоккею с шайбой — 2017 покажет телеканал «Матч ТВ». Первый матч с участием России, а также полуфиналы, финал и решающие игры с участие российской команды покажут главные федеральные каналы. Также трансляции хоккейных матчей онлайн будут доступны в Интернете.

Первую игру с участием российской сборной покажет Первый канал, в сетке вещания анонс выглядит так: «17.15. Россия — Швеция. Предварительный этап. Группа А в Кельне (Германия). Прямая трансляция».

Подробное расписание телетрансляций Чемпионата мира по хоккею можно посмотреть здесь.