Следствие рассматривает четыре версии крушения вертолета в Башкирии

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Уфа, 4 мая. У следствия в работе четыре версии крушения в Башкирии вертолета Robinson, рассказал старший помощник руководителя Приволжского Следственного комитета на транспорте Дмитрий Захаров.

Воздушное судно исчезло с радаров в четверг. Сотрудники на вертолете производили мониторинг ситуации с лесными пожарами в Белорецком районе региона, на борту вертолета находились три человека. Позже оказалось, что вертолет потерпел крушение. В Приволжской транспортной прокуратуре факт катастрофы подтвердили. Все трое, находившиеся на борту, погибли.

«Это техническая неисправность вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо или погодные условия», — сказал Дмитрий Захаров об основных версиях, передает РИА Новости.

В момент крушения воздушного судна в местности был густой туман, на данной территории густой лес. Воздушное судно потерпело крушение рядом с Инзером. Первыми подробности происшествия смогли сообщить парашютисты, прибывшие на место трагедии.