Россия уверена, что Сирия прекратит все полеты ВВС в зонах деэскалации

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Астана, 4 мая. Россия уверена, что власти Сирии будут соблюдать запрет на использование военной авиации в зонах деэскалации. Об этом в четверг заявил глава российской делегации на переговорах в Астане — спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы выражаем уверенность, что после такого заявления полеты сирийской боевой авиации и их работа на территориях зон деэскалации прекратится», — отметил он.

По словам Лаврентьева, ВКС России также прекратят боевые вылеты на этих территориях в том случае, если в зонах деэскалации не будет никаких провокаций, связанных с попытками дестабилизировать ситуацию в соседних регионах.