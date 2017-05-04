Россия настроена на эффективное сотрудничество с США по Сирии — Лаврентьев

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Астана, 4 мая. Москва продолжит активную работу для эффективного сотрудничества с Вашингтоном по Сирии, заявил глава российской делегации в Астане спецпредставитель президента Александр Лаврентьев.

Политика американского президента Дональда Трампа по Сирии пока не определена, но по итогам последних контактов с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил о необходимости борьбы с терроризмом. В данном ключе Россия продолжит работу для эффективного взаимодействия с США по Сирии, заявил спецпредставитель Владимира Путина Александр Лаврентьев.

«Конкретная политика на ближневосточном направлении пока еще новой администрацией Дональда Трампа не определена, но тем не менее в ходе последних, в том числе переговоров телефонных нашего президента РФ Владимира Путина, было заявлено о поддержке всех усилий по борьбе с терроризмом и всех усилий по достижению мира на земле Сирии», — сказал высокопоставленный дипломат.

«К сожалению, до сих пор американцы игнорируют наши попытки наладить плотное взаимодействие по военной линии», — добавил Лаврентьев. Он также подчеркнул, что контакты по военной линии были бы правильным шагом со стороны Вашингтона.