Дочери Захаровой потребуется помощь пластического хирурга после укуса собаки в Севастополе
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Севастополь, 4 мая. Дочь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой направили в Москву после нападения бродячей собаки в Севастополе, сообщили источники Федерального агентства новостей.
Во время прогулки на Приморском бульваре дочка Захаровой решила поиграть с бродячей собакой. Ребенок случайно наступил на хвост животного, и пес ее укусил за лицо. Родители решили перестраховаться и направили пострадавшую девочку в Москву к пластическому хирургу.
Известно, что уголовное дело не будет возбуждено, так как собака бродячая. Однако полиция взяла инцидент на учет.
Ранее житель Новой Москвы выбросил собаку своей матери с балкона 16-го этажа.
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