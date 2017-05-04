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Происшествия
Дочери Захаровой потребуется помощь пластического хирурга после укуса собаки в Севастополе

Дочери Захаровой потребуется помощь пластического хирурга после укуса собаки в Севастополе

18:29  4 Мая 2017
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Дочь Захаровой направили к пластическому хирургу в Москву после трагедии в Севастополе

Севастополь, 4 мая. Дочь официального представителя МИД РФ Марии Захаровой направили в Москву после нападения бродячей собаки в Севастополе, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Во время прогулки на Приморском бульваре дочка Захаровой решила поиграть с бродячей собакой. Ребенок случайно наступил на хвост животного, и пес ее укусил за лицо. Родители решили перестраховаться и направили пострадавшую девочку в Москву к пластическому хирургу.

Известно, что уголовное дело не будет возбуждено, так как собака бродячая. Однако полиция взяла инцидент на учет.

Дочери Захаровой потребуется помощь пластического хирурга после укуса собаки в Севастополе

Ранее житель Новой Москвы выбросил собаку своей матери с балкона 16-го этажа.

#захарова
Алексей Громов
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