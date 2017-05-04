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Политика
Дамаск считает итоги переговоров по Сирии в Астане шагом вперед

Дамаск считает итоги переговоров по Сирии в Астане шагом вперед

18:38  4 Мая 2017
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Дамаск считает итоги переговоров по Сирии в Астане шагом вперед

Астана, 4 мая. Завершившийся в Астане раунд межсирийских переговоров стал качественным шагом вперед. Об этом журналистам заявил в четверг глава делегации правительства Сирийской Арабской Республики Башар Джаафари.

Политик также поблагодарил Москву, Астану и Тегеран за успех, связанный с подписанием меморандума, который посвящен созданию зон деэскалации на территории Сирии. Документ открывает возможности для политического урегулирования регионального конфликта.

Напомним, ранее стало известно о том, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура поддержал меморандум о создании четырех зон безопасности.

Алексей Громов
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