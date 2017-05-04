Анкара пригрозила США «случайным» ракетным ударом в Сирии

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Анкара, 4 апреля. Советник турецкого президента Ильнур Чевик не исключил «случайный» удар по американским силам специального назначения на севере Сирии, пишет Politico.

Взаимодействие США с курдскими отрядами самообороны (YPG) на турецко-сирийской границе может привести к негативным последствиям, заявил советник Эрдогана Ильнур Чевик. «Мы не обратим внимание на то, что там есть американская военная техника. Внезапно, по чистой случайности, несколько ракет могут попасть в них», — пояснил возможность удара советник. Отметим, что ранее курды из YPG сообщили, что США перебрасывают технику к турецко-сирийской границе для предотвращения возможных инцидентов в приграничной зоне.​