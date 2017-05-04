Глава делегации РФ объяснил инцидент с оппозицией Сирии в Астане

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Астана, 4 мая. Самовольный уход представителей сирийской оппозиции из зала переговоров в Астане связан с отсутствием у делегатов дипломатического опыта.

Об этом в четверг заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию на переговорах. По его словам, данный инцидент вряд ли окажет хоть какое-то влияние на ситуацию в Сирии.

«Я бы охарактеризовал это просто как элемент несдержанности и отсутствие опыта политико-дипломатической работы. Я не думаю, что это как-то повлияет на дальнейшее развитие событий в Сирии», — отметил Лаврентьев.

Напомним, что члены делегации сирийской оппозиции 3 мая самовольно оставили зал переговоров в связи с завершением своей программы выступления. Это породило слухи о том, что делегаты отказались от дальнейшего участия в переговорах, однако вскоре данная информация была опровергнута.