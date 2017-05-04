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Сирия, 4 мая. Сирийские войска отбили у ИГ** ряд опорных пунктов к востоку от Пальмиры. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** захватили подконтрольный «Джебхат ан-Нусре»*** город Ирбин под Дамаском. Отряды ССА** в результате внезапного наступления выбили силы NDF****** из населенного пункта к востоку от Эс-Сувейды, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила у боевиков около 10 опорных пунктов в районе Аль-Кабун в Дамаске, но потеряла оружейный склад, танк и ряд огневых позиций; заняла часть территорий в районе перекрестка Талила на востоке от Пальмиры в результате столкновений с ИГ; уничтожила штаб «Ан-Нусры» и большинство находившихся внутри террористов на юге города Даръа; уступила поселение к востоку от Эс-Сувейды в боях с ССА.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): потеряла город Ирбин в Восточной Гуте в результате боев с отрядами «Джейш Аль-Ислам».

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет бои с САА в районе кладбища на западной окраине Дейр эз-Зора и к югу от города; выводит остатки отрядов из района дамбы к северу от Ат-Табки.

Курды: теперь полностью контролируют Ат-Табку и ее окраины, в том числе — дамбу и деревни в северных окрестностях.

Как сообщило информагентство Reuters, в Астане в ходе переговоров был подписан меморандум о создании зон безопасности в Сирии. Срок соглашения составляет полгода. На территории оговоренных зон будет запрещено использование любого вида вооружения, в том числе авиации. Напомним, российская сторона предложила сформировать четыре безопасные зоны:

Провинция Дамаск

В восточных районах Дамаска — Аль-Кабун, Барза и Джобар — вновь вспыхнули тяжелые столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевиками оппозиционных формирований, преимущественно из «Джебхат ан-Нусры». Наиболее ожесточенные бои идут в районе Аль-Кабун. В этой части города противостояние значительно обострилось в последние несколько дней. Военнослужащим САА удалось достичь определенных успехов в освобождении региона и занять ряд ключевых позиций. Представители командования армии САР накануне предположили, что Аль-Кабун будет полностью зачищен от исламистов к концу недели. По данным сирийского источника, в ходе последних столкновений правительственным подразделениям удалось отбить еще порядка десяти опорных пунктов террористов, однако они и сами понесли потери: незаконные группировки ликвидировали склад вооружений боеприпасов, взорвали танк и уничтожили несколько огневых позиций САА. Главенствующая роль в освободительной операции в этом регионе отведена военным 4-ой механизированной дивизии и 105-ой бригады сирийской армии.

В районе Джобар, согласно информации оппозиционного источника, боевики другой исламистской организации — «Файлак Аль-Рахман» — провели массированный обстрел укрепленных позиций войск САА. Террористы вели огонь преимущественно из станковых противотанковых гранатометов SPG-9. Однако никаких данных о возможных потерях в рядах правительственной армии источник не приводит.

Представитель командования группировки «Джейш Аль-Ислам», выступившей около недели назад против своих бывших союзников — оппозиционных формирований «Файлак Аль-Рахман» и «Джебхат Фатх аш-Шам», заявил, что город Ирбин, расположенный в Восточной Гуте на северо-востоке от Дамаска, перешел под полный контроль боевиков «Аль-Ислам». Ранее населенный пункт занимали отряды «Ан-Нусры».

Сирийский портал Damascus Now, однако, сообщает, что не меньше десяти человек получили ранения в ходе боев между группировками за контроль над городом Ирбин. Отмечается, что боевики «Джейш Аль-Ислам» вели массированный огонь из пулеметов крупных калибров. В мирных районах в основном фиксировались взрывы тяжелых снарядов, выпущенных именно ими. Однако сведения о числе пострадавших среди гражданского населения только предварительные.

Провинция Латакия

На территории сельскохозяйственных полей недалеко от населенного пункта Машкита, находящегося на севере провинции Латакия, прогремело несколько мощных взрывов ракет, выпущенных с направления подконтрольных боевикам-исламистам территорий, передает новостное агентство F.S.N.N. По данным источника, обошлось, к счастью, без жертв. В остальной части провинции все также сохраняется спокойная обстановка. Это, в частности, связано с тем, что в Латакии находится российская военная авиабаза «Хмеймим», откуда ВКС России регулярно наносят удары по опорным пунктам террористических формирований.

Провинция Хомс

Как сообщает ливанское новостное агентство со ссылкой на военного источника, сирийские военные, наступающие на позиции ИГИЛ к востоку от Пальмиры, при помощи иранских ополченческих отрядов отбили у террористов четыре стратегические позиции, расположенные в районе перекрестка Талила в 18 километрах от древнего города. После повторного освобождения Пальмиры 2 марта текущего года правительственные силы продолжили работу в этом регионе, постепенно освобождая от оккупации «Исламского государства»* территории вокруг нее. К востоку под контролем террористов ИГ по-прежнему находится крупное нефтяное месторождение Арак и другой стратегический населенный пункт — город Ас-Сухна.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает портал Al Masdar News, сирийские военные предприняли очередную попытку деблокировать военный аэродром на южной окраине Дейр эз-Зора, уже несколько лет находящийся в осаде «Исламского государства». Наступающие части армии САР в настоящий момент действуют к северу от стратегической базы — в районе кладбища. Отмечается, что полная зачистка кладбища и его окрестностей от боевиков должна в значительной мере поспособствовать успеху операции по снятию блокады с аэродрома САА.

Кроме того, также сообщает ливанское информагентство AMN, чуть дальше в южном направлении от административного центра провинции вблизи населенного пункта Джунайда сейчас также идут интенсивные бои. В этом районе против боевиков «Исламского государства» действуют военнослужащие 137-ой и 123-ой бригад правительственной армии САР.

Провинция Даръа

Сирийское агентство SANA сообщает, что у шоссе Аль-Садд в районе Даръа Аль-Балад на юге столицы провинции в результате спецоперации сирийских войск был ликвидирован один из ключевых командных пунктов «Джебхат ан-Нусры», при этом была нейтрализована большая часть исламистов, находившихся на момент атаки внутри. Кроме того, в одном из юго-восточных кварталов города военнослужащими САА было уничтожено несколько военных автомашин террористов с установленными пулеметами крупных калибров. Напомним, войска армии САР продолжают с трудом сдерживать натиск «Ан-Нусры» и ССА на юге города Даръа. Часть территорий ранее была занята боевиками.

Провинция Ракка

По данным оппозиционного портала Sound and Picture, началась эвакуация боевиков «Исламского государства» и членов их семей из района дамбы к северу от занятого курдами города Ат-Табка. Сирийские демократические силы (SDF)**** несколько дней назад установили контроль над городом после больше месяца штурма. Отдельные очаги сопротивления оставались лишь в северных предместьях Ат-Табки, где находится Евфратская ГЭС, получившая серьезные повреждения в ходе боевых действий. Захваченный курдами город имеет важное стратегическое значение, так как открывает путь для дальнейшего наступления в направлении неофициальной столицы «исламского халифата» — города Ракка.

Провинция Эс-Сувейда

Подконтрольный отрядам проправительственных Национальных сил обороны (NDF) населенный пункт Тель Саад на востоке провинции Эс-Сувейда был захвачен боевиками Сирийской свободной армии (ССА) в результате неожиданного наступления. Об этом сообщает источник, близкий к командованию ССА. Территория провинции почти пополам разделена между правительственными и оппозиционными силами: армия САР занимает западную часть этого региона на юге республики, а боевики-исламисты — восточную.

Ирак

В городе Талль-Афар на западе от Мосула было обнаружено тело одной из наиболее влиятельных женщин, состоявших в террористической организации ИГИЛ, — Умм Кайс, передает канал Al Sumaria. Женщина была расстреляна. Ум Кайс внесла значительный вклад в борьбу за права женщин «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.