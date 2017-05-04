ФСИН предупредила Навального о запрете на выезд за границу

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Москва, 4 мая. ФСИН уведомила блогера Алексея Навального о запрете на выезд из страны, сообщил его адвокат Вадим Кобзев, который получил сообщение.

«Мне только что позвонила начальница уголовно-исполнительной инспекции, где должен отмечается Алексей Навальный, и сказала, чтобы я предупредил его о запрете выезжать за границу», — констатировал Кобзев.

По его словам, представители ФСИН напомнили Навальному, что при условном сроке запрещено покидать пределы страны. Однако адвокат Навального убежден, что ФСИН неверно трактует закон, и этот запрет не носит обязательный характер.

Как подчеркнул Кобзев, Навальный не собирается менять планы из-за предупреждения и отправится на лечение за границу.

Ранее облитый зеленкой Навальный получил загранпаспорт после жалобы на потерю зрения и невозможность пройти лечение за границей.