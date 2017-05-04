ДНР: жители Украины заинтересовались программой воссоединения народа Донбасса

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Донецк, 4 мая. Единая «горячая линия» центра гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса приняла более 4,5 тысячи телефонных звонков от жителей подконтрольных Украине районов Донбасса, передает пресс-служба Центра.

«По состоянию на 4 мая, на «горячую линию» единого центра гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса поступило более 4500 звонков», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что заметно возросло число запросов от жителей подконтрольных Украине городов Донбасса. Чаще всего обращаются жители Мариуполя, Артемовска, Краматорска, Марьинки, Константиновки и других населенных пунктов.