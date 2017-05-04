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Политика
Трамп посетит Саудовскую Аравию и Израиль в ходе первой зарубежной поездки

Трамп посетит Саудовскую Аравию и Израиль в ходе первой зарубежной поездки

18:05  4 Мая 2017
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Трамп посетит Саудовскую Аравию и Израиль в ходе первой зарубежной поездки

Вашингтон, 4 мая. Президент США Дональд Трамп осуществит свой первый зарубежный визит в качестве главы государства в Израиль и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

По его словам, 25 мая Дональд Трамп посетит Брюссель, где примет участие  в саммите НАТО. Также по данным представителя администрации президента США, 26 мая Дональд Трамп примет участие в саммите G20, который состоится 26 мая в Сицилии.

#трамп
Алексей Громов
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