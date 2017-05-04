Ирак: инженер-подрывник ИГ погиб с помощниками в своей мастерской

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Талль-Афар, 4 мая. Военные источники Ирака сообщают о подрыве мастерской по производству «шахид-мобилей» к западу от Мосула.

Источники отмечают, что инженер-подрывник был родом из Сирии и уже несколько лет производил для боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) автомобили, начиненные взрывчаткой. По причине неосторожности в мастерской раздался взрыв, вместе с игиловским инженером погибли три его помощника.

Ранее сообщалось, что еще один боевик, отвечавший за оборонительные линии Талль-Афара, был убит выстрелом снайпера. Талль-Афар является важным опорным пунктом «Исламского государства»* в провинции Ниневия.

* Организация запрещена на территории РФ.