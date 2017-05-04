Хомс: очередная партия боевиков эвакуирована из района Ваер
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Хомс, 4 мая. В четверг из района Ваер была вывезена восьмая партия боевиков и членов их семей.
Отмечается, что эвакуация вооруженных боевиков и членов их семей осуществляется в рамках договоренности между властями Дамаска и представителями вооруженной оппозиции. В восьмой партии вывезено порядка двух тысяч человек. Они будут доставлены в город Джераблус на севере провинции Алеппо.
Власти города Хомс сообщают, что очередная партия боевиков будет вывезена 18 мая, однако отправка может произойти и раньше. В ближайшее время в районе Ваер снова начнут работать государственные учреждения.
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