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Новости Сирии
Хомс: очередная партия боевиков эвакуирована из района Ваер

Хомс: очередная партия боевиков эвакуирована из района Ваер

18:00  4 Мая 2017
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Хомс: очередная партия боевиков эвакуирована из района Ваер

Хомс, 4 мая. В четверг из района Ваер была вывезена восьмая партия боевиков и членов их семей.

Отмечается, что эвакуация вооруженных боевиков и членов их семей осуществляется в рамках договоренности между властями Дамаска и представителями вооруженной оппозиции. В восьмой партии вывезено порядка двух тысяч человек. Они будут доставлены в город Джераблус на севере провинции Алеппо.

Хомс: очередная партия боевиков эвакуирована из района Ваер

Власти города Хомс сообщают, что очередная партия боевиков будет вывезена 18 мая, однако отправка может произойти и раньше. В ближайшее время в районе Ваер снова начнут работать государственные учреждения.

Алексей Громов
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