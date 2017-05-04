Главные новости 4 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 4 мая.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле совместное заседание Госсовета РФ и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ. Рука на пульсе регионов: в ОНФ рассказали, как соблюдаются майские указы президента.

Половина опор моста через Керченский пролив, который должен соединить Крым с Краснодарским краем, уже сооружены, сообщает информационный центр «Крымский мост». Строители Крымского моста завершили строительство половины опор.

Весь скандал вокруг участия номинанта на «Евровидении» от РФ был совершенно сознательно создан и раздут украинскими чиновниками от культуры, явно решившими угодить украинским и крымско-татарским националистам. Организаторы «Евровидения» пригрозили России и Украине санкциями‍: что дальше?

Волжанин придумал печь-зарядку, способную вырабатывать электроэнергию от сгорающих дров. Изобретатель из Уфы придумал способ заряжать мобильный телефон от костра.

Президент Сирии Башар Асад уже просто физически не может защищать территории за пределами алавитской Латакии. Его армия больше не в состоянии контролировать всю территорию страны. Раздел Сирии: почему Асад не в силах контролировать всю страну.

Первый летный экземпляр нового российского самолета МС-21 покинул сборочный цех корпорации «Иркут». Наш ответ Boeing и Airbus: новый российский самолет МС-21 сошел с конвейера.

Научные сотрудники из Стэнфордского университета рассказали, что в ближайшей перспективе люди перестанут заниматься сексом для продолжения рода, поскольку для зачатия будут использоваться различные технологии. Ученые выяснили, когда люди начнут размножаться без секса.