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Экономика
Путин поручил начать укладку труб на морском участке «Турецкого потока»

Путин поручил начать укладку труб на морском участке «Турецкого потока»

18:04  4 Мая 2017
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Путин поручил начать укладку труб на морском участке «Турецкого потока»

Москва, 4 мая. Российский энергетик «Газпром» готов начать укладку труб на морском участке «Турецкого потока» в течение нескольких дней, доложил глава компании Алексей Миллер российскому лидеру Владимиру Путину.

Сегодня в ходе рабочей встречи российского президента Владимира Путина и главы компании-энергетика «Газпрома» Алексея Миллера стало известно о реализации проекта газопровода «Турецкий поток». «Я докладываю вам о готовности в течение нескольких дней начать морскую укладку газопровода «Турецкий поток», — сказал представитель отечественной компании. На данный момент «Газпром» завершил все подготовительные работы и ждет старта укладки труб на морском участке. В свою очередь, глава государства  Владимир Путин распорядился начать работу.

Ирина Селезнева
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