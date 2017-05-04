Путин поручил начать укладку труб на морском участке «Турецкого потока»

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Москва, 4 мая. Российский энергетик «Газпром» готов начать укладку труб на морском участке «Турецкого потока» в течение нескольких дней, доложил глава компании Алексей Миллер российскому лидеру Владимиру Путину.

Сегодня в ходе рабочей встречи российского президента Владимира Путина и главы компании-энергетика «Газпрома» Алексея Миллера стало известно о реализации проекта газопровода «Турецкий поток». «Я докладываю вам о готовности в течение нескольких дней начать морскую укладку газопровода «Турецкий поток», — сказал представитель отечественной компании. На данный момент «Газпром» завершил все подготовительные работы и ждет старта укладки труб на морском участке. В свою очередь, глава государства Владимир Путин распорядился начать работу.