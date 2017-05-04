Стало известно, когда SpaceX запустит первый интернет-спутник на орбиту

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Вашингтон, 4 мая. Американская космическая компания SpaceX планирует вывести на орбиту 12 тыс. спутников для раздачи Интернета.

Предполагается, что первый тестовый запуск состоится уже в этом году. Второй спутник будет выведен в 2018 году, а с 2019 запуски станут регулярными. Первые 4,2 тыс. аппаратов SpaceX рассчитывает вывести до 2024 года. Оборудование будет находиться на низкой околоземной орбите на высоте 1-1,3 тыс. км. В компании полагают, что подобные меры позволят увеличить скорость Интернета и уменьшить задержку сигнала до 25 миллисекунд.