Пентагон оценил профессиональный полет самолетов ВКС РФ у берегов Аляски

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Вашингтон, 4 мая. Американская сторона считает полет самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации у берегов Аляски профессиональным. Об этом журналистам сообщили официальные представители министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

«Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный», — отметили в Пентагоне.

Напомним, ранее стало известно о том, что самолеты ВВС США вылетели на перехват российских истребителей Су-35 и бомбардировщиков Ту-95, которые были замечены в 80 километрах от побережья Аляски.