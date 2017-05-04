Пентагон оценил профессиональный полет самолетов ВКС РФ у берегов Аляски
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Вашингтон, 4 мая. Американская сторона считает полет самолетов Воздушно-космических сил Российской Федерации у берегов Аляски профессиональным. Об этом журналистам сообщили официальные представители министерства обороны Соединенных Штатов Америки.
«Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный», — отметили в Пентагоне.
Напомним, ранее стало известно о том, что самолеты ВВС США вылетели на перехват российских истребителей Су-35 и бомбардировщиков Ту-95, которые были замечены в 80 километрах от побережья Аляски.
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