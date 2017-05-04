Сирия: боевики ИГ сдали город Табка, чтобы спасти свои жизни

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Дамаск, 4 мая. Боевики террористической организации «Исламское государство» сдали свои позиции в сирийском городе Табка, сообщили источники из САР.

Стало известно, что боевики запрещенного в России «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ) согласились сдать город Табка. Как сообщают источники из Сирии, террористы покидают свои позиции, чтобы сохранить жизнь.

Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия теснит отряды ИГИЛ* в районе гор Аш-Шумария между Хомсоми Пальмирой. Правительственные войска обстреляли позиции исламистских группировок в Восточной Гуте и в окрестностях города Даръа из арторудий и ракетных установок.

* Организация запрещена на территории РФ.