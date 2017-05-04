Мини-юбки и вышиванки: в Киеве срочно переснимают клип для «Евровидения»

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Киев, 4 мая. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) запечатлел на видео, как на Крещатике проходит срочная съемка нового клипа для «Европидения-2017».

Продюсер Андрей Никитин под крики «Горько!» разбил в кадре тарелку с символом конкурса. Осколки бросились подбирать члены съемочной группы. Также в клипе будут выпускать голубей в кадре и использовать прочие банальные сцены.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки является главным героем клипа, для съемок которого привлекли несколько десятков девушек, нарядив их в вышиванки и короткие юбочки. Девушки профессионально улыбаются при виде любой камеры и принимают соблазнительные позы.

«Украинские женщины – наша гордость, наша валюта!», - одобрительно заметил один из режиссеров в ходе съемки клипа, которая проходила прямо среди толпы прохожих.

Участники съемок рассказали, что новый клип будет транслироваться вместо старого, где использовались виды российского Крыма. А всего к началу конкурса будет снято несколько клипов, где будет «воспеваться красота украинских женщин», «высокая культура Украины» и даже «национальные приоритеты страны».

Напомним, Россия не участвует в конкурсе, поскольку СБУ запретила российской участнице «Евровидения» Юлии Самойловой въезд на Украину. Запрет был мотивирован политическими соображениями, что прямо нарушает правила конкурса, однако Европейский вещательный союз (EBU) не смог заставить Украину соблюдать собственные правила.

В ответ российские телеканалы приняли решение не транслировать конкурс, за что страна будет подвергнута санкциям от имени EBU.