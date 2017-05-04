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Великий Новгород, 4 мая. Обыски прошли в здании правительства Новгородской области. Как сообщил источник ФАН, следователи уже покинули здание.

Есть сведения, что причиной для обысков могло стать дело об установке системы фотовидеофиксации нарушений правил движения на дорогах. Известно, что договор между правительством Новгородской области и ПАО «Ростелеком» об установке системы заключили в феврале 2015 года. Стоимость контракта составила более 700 миллионов рублей.