Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Обыски прошли в здании правительства Новгородской области

Обыски прошли в здании правительства Новгородской области

17:56  4 Мая 2017
311

Обыски прошли в здании правительства Новгородской области

Великий Новгород, 4 мая. Обыски прошли в здании правительства Новгородской области. Как сообщил источник ФАН, следователи уже покинули здание.

Есть сведения, что причиной для обысков могло стать дело об установке системы фотовидеофиксации нарушений правил движения на дорогах. Известно, что договор между правительством Новгородской области и ПАО «Ростелеком» об установке системы заключили в феврале 2015 года. Стоимость контракта составила более 700 миллионов рублей.

#обыски #правительство #новгородскаяобласть
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров