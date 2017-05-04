Тюменские врачи проводят уникальные «бесследные» операции

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Врачи Областной клинической больницы №1 Тюмени проводят уникальные «бесследные» операции по удалению желчного пузыря через один прокол в пупке. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По словам заведующего отделением гнойной хирургии ОКБ №1 Дмитрия Хасии, ни в одной клинике региона на данный момент такие операции не делаются.

«Если традиционная лапароскопическая операция выполняется через четыре прокола в брюшной полости, то «бесследная» — через один, в пупке. Длина разреза — не более двух сантиметров. Таким образом, после операции не остается никаких шрамов. Особенно это актуально для молодых женщин. Пока таким способом мы проводим только холецистэктомию — удаление желчного пузыря», — рассказал корреспонденту ФАН Дмитрий Хасия.

По словам хирурга, в техническом плане такая операция сложнее классической лапароскопической, поскольку все манипуляции проводятся в ограниченном пространстве. Кроме того, для ее проведения нужен специальный инструментарий. Он выпускается в Татарстане.

«Мы заказывали весь инструментарий в Казани. Есть, конечно, и иностранного производства, но он намного дороже, к тому же одноразовый. В Казани же делают многоразовый, в том числе сам порт. Это, я считаю, большой плюс, поскольку себестоимость операции значительно снижается», — отметил Хасия.

Однако такие «бесследные» операции нельзя проводить всем подряд. Есть достаточно много противопоказаний.

«Операции через один прокол противопоказаны при острой форме заболевания, когда пациента привезли на скорой помощи. Однопортовые операции мы проводим лишь в «холодном» периоде и в плановом порядке. Кроме того, у оперируемого больного не должно быть выраженного ожирения. Амплитуда движения при хирургических манипуляциях ограничена, и риск навредить всегда есть. В первую очередь мы всегда думаем о безопасности пациента», — подчеркнул хирург.

Операции по данной методике в клинике начали проводить в марте 2017 года. Пока оперировали только женщин, поскольку преимущество метода перед лапароскопией в основном косметическое. Болевой синдром от одного разреза, конечно, меньше, чем от четырех, но на длительность реабилитационного периода, по словам доктора, это существенно не влияет. Для хирурга же классическая лапароскопическая операция гораздо удобнее, но, как считают в Тюмени, у пациента всегда должна быть альтернатива.