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Москва, 4 мая. Публицист Исраэль Шамир уверен, что сейчас в Венесуэле бушует самый настоящий «майдан» с оппозицией, поддерживаемой Вашингтоном и стремящейся захватить в стране. Протестующие даже сожгли здание Верховного суда.

Ранее Венесуэла производила впечатление мирной страны, Вроде не так давно, в 2013 году, умер популярнейший президент страны Уго Чавес, новым лидером стал друг и помощник Чавеса Николас Мадуро. Новые президентские выборы состоятся уже через год, однако оппозиция требует провести их сейчас. Во вторник Мадуро заявил о намерении созвать конституционное собрание и перекроить власть в стране, но пока непонятно, к чему приведет эта инициатива.

России небезразлична Венесуэла, так как Чавес в свое время добился повышения цен на нефть, он называл это «налогом на империалистов». Это помогло российской экономике, сообщает RT. По словам публициста, у американцев «на Венесуэлу… страшный зуб: ведь она национализировала нефть, которую американцы уже считали своей».

Чавесу и Мадуро удалось вывести Венесуэлу из нищеты. А сегодняшняя оппозиция страны представлена больше не простыми людьми, а потомками плантаторов и хозяев нефтяных скважин.

«Но, серьезно говоря, Россия надеется, что конституционный порядок в Венесуэле будет сохраняться и что США перестанут подстрекать безответственные элементы в этой стране к его нарушению», — заметил публицист, подчеркнув, что РФ надеется, что народ Венесуэлы переживет этот шторм.