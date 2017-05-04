Российские регионы ограничивают торговлю алкоголем в День Победы

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Москва, 4 мая. Ряд российских регионов ограничит продажу алкогольных напитков в День Победы. Такое решение уже приняли власти Москвы, Белгородской области, Хакасии и других субъектов.

При этом постоянный запрет на торговлю спиртным 9 мая уже несколько лет закреплен в законодательстве Пермского края, Тамбовской и Тюменской областей. Как сообщают «Известия», в некоторых регионах чиновники не вводят прямой запрет, а направляют предпринимателям рекомендательные письма, в которых просят не торговать спиртным в День Победы. В нынешнем году так поступили в администрации Барнаула.

По словам гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, даже если во всех регионах России будет введен запрет на продажу алкоголя 9 мая, это никак не отразится на выручке магазинов и производителей алкоголя.

«Один торговый день, конечно, будет убыточным, но этого не будет заметно даже по результатам месяца. Возможна разница лишь на сотые доли процента», — отметил Дробиз.

Он также предположил, что в конечном итоге многие россияне просто предпочтут купить спиртное накануне праздника.