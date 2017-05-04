Крушение вертолета в Башкирии: ФАН публикует список

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Уфа, 4 мая. Стали известны имена трех погибших при крушении вертолета марки Robinson в Белорецком районе Башкирии, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как сообщили источники ФАН, одним из погибших в трагедии оказался исполняющий обязанности руководителя центра при министерстве лесного хозяйства Башкирии по предотвращению лесных пожаров Айдар Я. Вторым погибшим числится летчик-наблюдатель из этого же центра Дамир Ш. Третьим оказался летчик авиакомпании «Лайтэйр» Олег Н.

Ранее сообщалось, что на поиски вертолета Robinson, потерпевшего крушение в глухих лесах, отправят отряд парашютистов.