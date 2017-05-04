Губернатор Подмосковья рассказал о планах по реновации жилья

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Москва, 4 мая. Власти Московской области могут рассмотреть вопрос о сносе пятиэтажных зданий после 2020 года. Об этом журналистам рассказал в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас мы расселяем 270 тысяч квадратных метров жилья. Только после 2020 года мы будем думать, как расселять следующие дома», — цитирует слова политика издание РИАМО.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что реализация программы по сносу хрущевок на территории российской столицы замет 10–15 лет.