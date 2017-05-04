Россияне добавили в жизнь шоколада: спрос на лакомство вырос после двух лет падения

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Москва, 4 мая. В России вырос спрос на шоколад. Как оказалось, среднестатистический россиянин съедает около 4,6 килограмма шоколадных изделий в год, сообщили представители Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

«После двух лет сокращения потребления шоколадных кондитерских изделий отмечается рост спроса на них, — констатировали представители ЦИКР, — причем речь скорее о качественном изменении структуры потребления в пользу именно шоколада, который отличает более высокая стоимость по сравнению с другими видами шоколадной продукции».

По их данным, в конце прошлого года среднестатистический россиянин съедал 4,4 килограмма за 12 месяцев, теперь этот показатель вырос до 4,6 килограмма, передает газета «Известия».

Ранее ученые заявили, что колбаса и сосиски, шоколадные изделия, вино, зеленые салаты вызывают у человека мигрень.