В зонах деэскалации в Сирии будет запрещен любой вид вооружений — меморандум
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Астана, 4 мая. Использование любого вида вооружения будет запрещено на территории зон деэскалации в Сирии. Об этом говорится в меморандуме, подписанном странами, которые выступают гарантами режима прекращения огня в САР. Под запрет также попала военная авиация.
Предполагается, что на территории зон деэскалации будут полностью прекращены любые военные действия между правительственными силами и группировками сирийской оппозиции. Речь идет в первую очередь о провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Идлиб.
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