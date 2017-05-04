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Политика
В зонах деэскалации в Сирии будет запрещен любой вид вооружений — меморандум

В зонах деэскалации в Сирии будет запрещен любой вид вооружений — меморандум

17:33  4 Мая 2017
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В зонах деэскалации в Сирии будет запрещен любой вид вооружений — меморандум

Астана, 4 мая. Использование любого вида вооружения будет запрещено на территории зон деэскалации в Сирии. Об этом говорится в меморандуме, подписанном странами, которые выступают гарантами режима прекращения огня в САР. Под запрет также попала военная авиация.

Предполагается, что на территории зон деэскалации будут полностью прекращены любые военные действия между правительственными силами и группировками сирийской оппозиции. Речь идет в первую очередь о провинциях Алеппо, Латакия, Хомс и Идлиб.

Геннадий Плющев
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