Новости ДНР и ЛНР: над Донбассом замечены беспилотники ВСУ

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Новости Новороссии, 4 мая. Украинские беспилотники замечены в небе над ДНР. Киев обвиняет французов и немцев в отсутствии мира в Донбассе. В музеях Донецка и Горловки открываются выставки в честь Дня Победы. Плотницкий принял участие в «слете ветеранов» Луганска. Последние новости ДНР и ЛНР в материале Федерального агентства новостей.

Украинские беспилотники

В небе над Донбассом были замечены четыре украинских беспилотных летательных аппарата. По данным заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, с их помощью киевские силовики ведут корректировку огня своей артиллерии по окрестностям Донецка.

«Нашей разведкой замечена работа на донецком направлении четырех беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляли корректировку артиллерийского и минометного огня противника», — отметил он.

Действительно, за минувшие сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов ДНР существенно возросла. Было зафиксировано применение реактивных систем залпового огня «Град», тяжелой артиллерии, танковых орудий и минометов. Вели украинские каратели огонь и сегодня. В первой половине дня был обстрелян поселок Зайцево на северной окраине Горловки.

«В первой половине дня украинская сторона вновь обстреляла Зайцево. Прямым попаданием снаряда поврежден жилой дом по улице Красных партизан», — сообщает и.о. главы администрации города Иван Приходько.

Пауза в нормандском формате

Не секрет, что Украина уже давно игнорирует свои обязательства по минским соглашениям, а ее представители в Трехсторонней контактной группе лишь имитируют работу дипломатов. Сегодня в Верховной раде, впрочем, нашли оправдание всему этому. Оказывается, дело не в самих украинцах, а в европейцах — в Германии и Франции. Именно они не дают «Минску-2» работать.

Так, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает, что выборы во Франции и ФРГ тормозят процесс мирного урегулирования в Донбассе. Об этом Геращенко, также представляющая киевские власти в Минске, сообщила сегодня на своей странице в Facebook.

Выборы в Германии состоятся в сентябре. Кто бы ни победил на выборах во Франции, он потратит первые месяцы своего правления на формирование кабинета министров. На фоне всего этого европейцам будет не до Украины, настаивает Геращенко.

«Нормандский формат, фактически, поставлен на определенную паузу, и это напрямую влияет на минский формат, производный от нормандского. Похоже, вопросы, которые мы стараемся решать в Минске и которые являются заблокированными, пока останутся в том же состоянии», — резюмирует она.

Музеи ДНР открывают свои двери

В рамках специальной гуманитарной программы по воссоединению жителей Донбасса, проводимой властями ДНР, в музеях Донецка и Горловки открываются специальные выставки, посвященные 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Посетить их могут все желающие, в том числе жители контролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей.

Сегодня в Горловском художественном музее открывается передвижная фотодокументальная выставка «70 лет спустя — борьба с фашизмом продолжается». Она посвящена борьбе современной жителей региона с украинскими карателями.

Завтра в донецком Военно-историческом музее Великой Отечественной войны заработает галерея портретов Героев СССР, павших в боях за Донбасс во время немецкого вторжения. Кроме того, в музее будет представлена выставка личных вещей, документов и наград жителей региона и солдат, освободивших Европу от фашистского ига.

Слет ветеранов Луганска

Около тысячи человек приняли участие во встрече в честь 30-й годовщины ветеранского движения на территории Луганской области и ЛНР. Двери для ветеранов Великой Отечественной войны открыл Дворец культуры имени Ленина. Выразить свое почтение ветеранам прибыл глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.

«У нас ветераны всегда были на особом почете. Потому что все поколения, которые у нас подрастают, мы пытаемся не просто привить им уважение, почет к этим людям, а чтобы они понимали реальность того, что происходило 70 лет назад. Реальность подвига, который совершили те люди. Это не какие-то там рассказы, кино или сказки. Вот они — живые люди, которые могут с ними пообщаться, могут им рассказать», — заявил он.