Два главаря ИГИЛ ликвидированы сирийской армией в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 4 мая. Правительственные войска подвергли ракетному обстрелу район городского кладбища, под огнем погибли два командира «Исламского государства»*.

Военные источники сообщают, что под массированным обстрелом были уничтожены два лидера террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), один из которых занимался организацией поставок оружия и боеприпасов в районы Евфрата. Также под огнем погибли несколько рядовых боевиков.

Ранее стало известно, что в подконтрольных ИГИЛ* территориях города карательные команды расстреляли 10 боевиков по обвинению в измене. Местные игиловцы не доверяют иностранным наемникам и обвиняют их в сотрудничестве с САА и курдским ополчением.

* Организация запрещена на территории РФ.