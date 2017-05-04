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Политика
Пентагон обвинил Россию в «агрессии»​ на фоне укрепления НАТО в Восточной Европе

Пентагон обвинил Россию в «агрессии»​ на фоне укрепления НАТО в Восточной Европе

17:47  4 Мая 2017
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Пентагон обвинил Россию в «агрессии»​ на фоне укрепления НАТО в Восточной Европе

Вашингтон, 4 мая. Действия РФ в Восточной Европе «постоянно носят агрессивный характер», заявил глава Командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас на слушаниях в Сенате.

Сегодня в ходе слушаний в Сенате на заседании Комитета по делам Вооруженных сил его глава Джон Маккейн поинтересовался у генерала Реймонда Томаса относительно якобы имеющихся «провокационных действий России в Восточной Европе». На этот вопрос глава Командования специальными операциями ВС США ответил, что «агрессивные действия РФ носят постоянный характер». По словам генерала Томаса, программа США по поддержке европейских союзников военно-политического блока НАТО дает «позитивный эффект».​​

Ирина Селезнева
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