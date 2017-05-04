Всевидящее око: как спутники МГУ будут спасать человечество от космических угроз

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Московский государственный университет им. Ломоносова собирается создать группировку спутников для контроля космических угроз за 3-5 лет, сообщил профессор научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына университета Сергей Свертилов. Создание подобных группировок может спасти человечеству жизнь, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

«Тот опыт, который мы получили в результате работы на спутнике «Ломоносов», позволил нам выступить с инициативой создания группировки. Если будут выделены средства, мы рассчитываем создать эту группировку достаточно быстро — в течение 3-5 лет. Главной ее задачей мы сформулировали «контроль космических вызовов и угроз», — подчеркнул представитель МГУ.

По словам сотрудника университета, орбитальная группировка будет включать в себя три космических аппарата. Предполагается, что один будет создан на базе спутника «Ломоносов» и еще два на основе малых спутников «Аист» или «Татьяна».

«Такая группировка — штука, безусловно, полезная, но студентам, какими бы они гениальными ни были, все равно будет сложно разработать настолько высокотехнологичную технику. Хотя пусть лучше работают, ведь, по статистике, приближается неизвестная глобальная катастрофа. Вспомним, четыре с половиной миллиона лет назад очень мощный астероид ударил на полуостров Юкатан в Мексике и поднял колоссальное количество пыли и земли в воздух. Образовался кратер Чиксулуб и наступила ядерная зима — резко упала температура, потому что не поступал солнечный свет. В итоге вымерли динозавры и почти 50% живых существ на планете. Да, четыре с половиной миллиона лет — это много, но по теории вероятности, чем большее количество лет проходит, тем вероятность какого-то события становится больше. Со временем глобальная катастрофа может состояться, и, безусловно, мониторить такое событие надо», — поясняет Александр Галкин.

По задумке ученых МГУ, группировка спутников сможет отслеживать явления, связанные с радиацией в околоземном пространстве, и астероидную опасность. Более того, они смогут наблюдать за экстремальными процессами в верхних слоях атмосферы Земли.

«Могу также сказать, что подобные группировки спутников могут понадобиться для того, чтобы фиксировать образования дыр в озоновом слое. Это действительно могло бы спасать людей, которые оказались в зоне действия космических лучей и солнечной радиации, попадающей на Землю через эти дыры. Пусть запускают, будет полезней для общества и развития космических технологий в России», — говорит научный обозреватель.

Однако одного мониторинга мало, ведь если существует угроза, ее необходимо устранять, и одними наблюдателями на орбите не обойтись.

«Нам необходимо проработать и ввести в действие ряд определенных протоколов, которые бы запускались при возникновении космической угрозы. Это могут быть протоколы действий, направленные на отправку к опасному астроиду одной или нескольких ракет с ядерным боевым блоком. Или же протоколы действий в случае возникновения в озоновом слое большой дыры, опасной для рядовых граждан», — заключает эксперт.

Напомним, научный космический аппарат «Михайло Ломоносов» создавался по заказу МГУ имени Ломоносова в корпорации «ВНИИЭМ». Спутник оснащен специальным космическим телескопом для измерения энергетического спектра и химического состава космических лучей предельно высоких энергий с околоземной орбиты.

Более того, на борту аппарата установлены комплексы приборов по исследованию космических гамма-всплесков и ближней магнитосферы Земли.