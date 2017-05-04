Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Спасатели не нашли выживших на месте крушения вертолета Robinson в Башкирии

Спасатели не нашли выживших на месте крушения вертолета Robinson в Башкирии

17:45  4 Мая 2017
87

Экипаж вертолета Robinson, упавшего в лесах Башкирии, погиб

Уфа, 4 мая. Спасательные отряды добрались до места крушения вертолета марки Robinson Р-44 в Белорецком районе Башкирии. Как стало известно, все, кто находился на борту, погибли.

Ранее сообщалось, что вертолет авиакомпании «Лайт Эйр» с тремя людьми не вышел на связь в назначенное время, после чего началась операция по поиску воздушного судна. Позже выяснилось, что вертолет рухнул в районе поселка Инзер.

#вертолет #башкирия
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров