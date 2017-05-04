Спасатели не нашли выживших на месте крушения вертолета Robinson в Башкирии

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Уфа, 4 мая. Спасательные отряды добрались до места крушения вертолета марки Robinson Р-44 в Белорецком районе Башкирии. Как стало известно, все, кто находился на борту, погибли.

Ранее сообщалось, что вертолет авиакомпании «Лайт Эйр» с тремя людьми не вышел на связь в назначенное время, после чего началась операция по поиску воздушного судна. Позже выяснилось, что вертолет рухнул в районе поселка Инзер.