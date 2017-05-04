Пушков о политическом убежище Павленского во Франции: «Слава» осталась позади

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Москва, 4 мая. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предоставление политического убежища во Франции российскому художнику-акционисту Петру Павленскому. По мнению главы комиссии Совфеда по информационной политике, история «славы» художника осталась позади.

«Павленский получил убежище во Франции. Теперь к чему бы он себя ни прибил, что бы себе ни отрезал, это уже неинтересно. История»славы» позади», — написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что художник Павленский получил политическое убежище во Франции. Еще в начале года ряд изданий сообщал о его эмиграции во Францию вместе с гражданской супругой и детьми. Однако адвокат художника Дмитрий Динзе утверждал, что ничего об этом не знает.

Отметим, что Павленский обрел скандальную известность после различных «акций». Так, он прибил свои гениталии к брусчатке на Красной площади, отрезал себе мочку уха в знак протеста и поджег двери здания ФСБ на Лубянке.