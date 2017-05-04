Трех женщин с детьми ударило током в бассейне под Кемерово

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Кемерово, 4 мая. Следственные органы Кемеровской области проверяют сообщения о поражении электротоком в бассейне трех женщин с детьми, сообщил региональный СК РФ.

Сегодня в одном из спортивных комплексов в Кемеровской области получили поражения электрическим током три женщины и трое малолетних детей. «По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении следственного ведомства.

По предварительным данным, пострадавшие заходили в воду в бассейне, держась за металлический поручень, когда получили электротравму. Медики осмотрели потерпевших, одну женщину с ребенком оставили под наблюдением, остальных отпустили домой.​