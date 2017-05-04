Сотрудники Росгвардии спасли жизнь многодетной матери в Москве

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Москва, 4 мая. Сотрудники Росгвардии в Москве спасли жизнь женщины, которая находилась при смерти.

К дежурившим на улице Бакинских комиссаров стражам правопорядка обратилась заведующая родильным отделением, которая сообщила, что она срочно должна добраться до больницы, поскольку ее пациентка находится в критическом состоянии, однако из-за дорожной ситуации она не успевает. Сотрудники правоохранительных органов быстро довезли врача до больницы и тем самым спасли жизнь многодетной матери. Женщине оказали медицинскую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет «Вечерняя Москва».