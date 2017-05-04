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Россия
Голикова поставила двойки за невыполнение майских указов 11 регионам России

Голикова поставила двойки за невыполнение майских указов 11 регионам России

17:27  4 Мая 2017
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Голикова поставила двойки за невыполнение майских указов 11 регионам России

Москва, 4 мая. 11 регионов России не справляются с выполнением майских указов президента страны Владимира Путина, заявила председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова.

«11 субъектов Российской Федерации на 1 сентября 2017 года не выполнят те планы, которые были поставлены указами президента, — обратила внимание Голикова. — В рамках нашей работы, мы видим, что имеют место быть проблемы управленческих решений».

Самой острой проблемой Голикова считает расселение россиян из ветхого жилья. По ее словам, неисполнение майских указов связано с контрактами, которые субъекты РФ заключают с аффилированными структурами. Она также добавила, что новые губернаторы в регионах жалуются на то, что предшественники ставили не все соответствующие дома на учет.

Среди 11 регионов с проблемами выполнения майских указов Голикова отметила Амурскую область, Саратовскую область, Забайкальский край и Республику Тыва.

Голикова поставила двойки за невыполнение майских указов 11 регионам России

Ранее в ОНФ рассказали, сколько поручений из «майских указов» Путина удалось исполнить.

#голикова
Катерина Тимошенская
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