Стало известно, сколько украинцев отправились в Крым на майские праздники

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Симферополь, 4 мая. В первые дни майских праздников Крым посетили более 11 тысяч граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ России.

«В период с 28 по 1 мая только в пункте пропуска «Джанкой» российско-украинскую границу в общей сложности пересекло свыше 18 тысяч человек, из которых 11,5 тысячи граждан Украины, прибывших в Крым на отдых и более трех тысяч автомобилей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пограничникам пришлось задействовать дополнительные резервы личного состава, чтобы избежать образования больших очередей на границе. Отмечается, что в преддверии майских праздников пассажиропоток из Украины в Крым вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году.