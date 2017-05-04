Кличко похвастался мусорными баками европейского образца в преддверии «Евровидения»

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Киев, 4 мая. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев готов к проведению «Евровидения», по его словам, город полностью выполнил обязательства перед организаторами конкурса. Об этом Кличко сообщил в эфире телеканала «1+1».

Ведущий попросил разъяснить, что же входит в эти 100%. Тогда Виталий Кличко признался, что отремонтировать все городские дороги к мероприятию не получилось, однако территории, прилегающие к объектам Евровидения, максимально благоустроены.

Кличко с воодушевлением рассказал про недавно установленные мусорные баки европейского образца, которые появились в городе в преддверии конкурса. Кличко рассказал об особенностях этих контейнеров для сбора отходов. На Западе контейнеры для мусора находятся под землей, а над ними помещаются лишь небольшие урны. В Киеве появилось уже 50 таких устройств.