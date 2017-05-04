Россельхознадзор беспокоят суперпоставки турецких томатов в Белоруссию

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Москва, 4 мая. Россельхознадзор заявил о рекордных закупках Белоруссией турецких помидоров. Так, в марте этого года объем поставок в два раза превысил годовой объем, который ранее Минск закупал до того, как помидоры из Турции попали под российские санкции.

Эксперты опасаются, что такой рост закупок спровоцирует контрабанду овощей в Россию. В ведомстве заявили, что уже в период с марта по апрель на территорию нашей страны запрещенные турецкие овощи пытались провезти более 30 раз.

«С учетом низкой цены на турецкие помидоры привлекательность для белорусских контрабандистов очевидна. Причем риски минимальны, ведь такой бизнес покрывается на государственном уровне в Белоруссии, — отметил президент Национального союза производителей плодов и овощей Сергей Королев в комментариях газете «Известия».

Напомним, томаты из Турции запрещены к ввозу на территорию РФ с 1 января 2016 года. Ранее Россия являлась крупнейшим импортером турецких помидоров. Объем годового импорта оценивался примерно в 250 млн долларов.

