Стало известно, когда Путин проведет переговоры с главой Палестины

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Москва, 4 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом 11 мая 2017 года. Об этом журналистам в четверг рассказал посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль.

«Встреча пройдет в Сочи 11 мая», — подчеркнул палестинский дипломат в интервью ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в зоне военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.