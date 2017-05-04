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Политика
Стало известно, когда Путин проведет переговоры с главой Палестины

Стало известно, когда Путин проведет переговоры с главой Палестины

17:39  4 Мая 2017
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Стало известно, когда Путин проведет переговоры с главой Палестины

Москва, 4 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом 11 мая 2017 года. Об этом журналистам в четверг рассказал посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль.

«Встреча пройдет в Сочи 11 мая», — подчеркнул палестинский дипломат в интервью ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин обсудил с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в зоне военного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

#путин #россия #палестина #аббас
Алексей Громов
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