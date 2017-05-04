Дамаск: «Ан-Нусра» казнила командира «Армии Ислама» в Восточной Гуте

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Дамаск, 4 мая. В районе Восточная Гута продолжаются столкновения между различными группировками боевиков.

Сообщается, что еще один полевой командир «Армии Ислама» был убит в ходе конфликта, разгоревшегося между группировками боевиков в районе оазиса Восточная Гута в провинции Дамаск. Командир «Армии Ислама», известный как Абу Иссам, был захвачен в плен боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в России), после чего казнен.

«Армия Ислама» пообещала отомстить бывшим союзникам за гибель своего лидера и направила подкрепление в несколько населенных пунктов Восточной Гуты, несмотря на то, что столкновения помешают боевикам сопротивляться наступлению правительственных войск Сирии.