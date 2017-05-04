Мужчина выбросил собаку с 16-го этажа в Москве, чтобы отомстить матери

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Москва, 4 мая. Житель Новой Москвы выбросил собаку своей матери с балкона 16-го этажа. Как стало известно, инцидент произошел в городе Троицк.

Так, 43-летний мужчина во время словесного конфликта демонстративно выбросил животное с балкона. Собака получила смертельные травмы и скончалась. Живодер был задержан участковыми. Против него было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, передает издание «Дни.Ру».

Напомним, несколько дней назад 35-летняя москвичка нанесла несколько ударов своему американскому бульдогу, а потом за ошейник выбросила его с балкона. Животное от полученных травм скончалось.