Южная зона деэскалации в Сирии охватит провинции Даръа и Кунейтра

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Астана, 4 мая. Страны-гаранты режима перемирия в Сирии решили установить южную зону деэскалации в сирийских провинциях Даръа и Кунейтра. Об этом сообщается в тексте подписанного сегодня меморандума.

Страны-гаранты для скорейшего прекращения кровопролития в Сирии договорились о создании зон деэскалации на различных территориях. Речь идет о провинции Идлиб, части Латакии, Алеппо и Хама, северной части провинции Хомс, в Восточной Гуте и районах в южных провинциях Даръа и Кунейтра. При этом в МИД Турции ранее сообщали, что в зоны безопасности войдут вся провинция Идлиб, а также части провинций Алеппо, Латакия и Хомс.

Добавим, глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что Россия готова направить в Сирию своих представителей, чтобы они могли зафиксировать нарушения режима прекращения огня в зонах деэскалации, если они произойдут.