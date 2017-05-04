ДНР отменит комендантский час в честь Дня образования республики

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Донецк, 4 мая. Власти ДНР отменят комендантский час по случаю праздничных мероприятий на День республики. Об этом заявил первый заместитель председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников.

«В День республики мероприятия будут допоздна, и мы приняли решение отменить комендантский час. Чтобы жители ДНР смогли спокойно добраться домой», — отметил Трапезников.

Напомним, День республики отмечается ежегодно 11 мая. Именно в этот день три года назад в бывшей Донецкой области прошел референдум о самоопределении региона, в ходе которого почти 90% жителей области высказались за суверенитет Донбасса.