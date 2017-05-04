Российские ученые представили миру найденный в Забайкалье новый род динозавров

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Находка петербургских ученых позволяет предположить, что гигантские титанозавры, считавшиеся обитателями современной Южной Америки, на самом деле были «азиатами» и жили на территории нынешней Сибири. Новый род в группе гигантских динозавров впервые представили мировому научному сообществу сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета, описав первого российского завропода, которого назвали в честь Тенгри — главного божества монгольско-тюркской мифологии. Подробности сообщили Федеральному агентству новостей сами биологи.

Знаменитый американский палеонтолог Чарлз Марш в XIX веке буквально «отказал» России в древних ящерах, заявив, будто «динозавры России, подобно змеям Ирландии, известны тем, что они отсутствуют». Российские ученые восприняли это утверждение, как плевок в сторону отечественной палеонтологии и как вызов самим себе: быть такого не может, чтобы на территории огромной страны не осталось и следа динозавров. Делом чести стало найти в глубинах российской земли завроподов — героев мезозоя, представителей вершины эволюции группы титанозавров, живших на сверхконтиненте Пангея. «Искать динозавров в России очень сложно, — говорит специалист СПбГУ по мезозойским позвоночным Павел Скучас. — Мало где древние породы выходят на поверхность, в основном, все скрыто лесами и растительностью, искать приходится по берегам рек и по карьерам».

Обнаружить 20-метровый скелет динозавра — это нечто из сферы фантастики, по мнению российских ученых. Невероятным везением считается находка хотя бы трех хвостовых позвонков, изучение которых со временем позволило исследователям Александру Аверьянову и Павлу Скучасу понять, что перед ними — новый род завроподов, не описанный до этого в мире. «Останки динозавра были найдены на берегу Гусиного озера, что рядом с Байкалом: в 1998 году один позвонок, потом второй и третий, — рассказывает Павел Скучас. — Скажем, что в 2003 году нам еще не с чем было сравнивать находки Забайкалья. Было понятно, что перед нами титанозавр, но сделать вывод о том, что это новый род завроподов, было невозможно: информации по титанозаврам было немного, новые описания находок в Южной Америке появились только в последние несколько лет». Еще быстро справились, шутит ученый: иногда столько серьезные выводы о новом виде наука делает за сто лет.

Пока биологи вели исследовательскую работу, новости о российском завроподе распространялись по всему миру, а небылицы росли в геометрической прогрессии. Одни СМИ придумали ему имя «сибирозавр», другие «вырастили» его до 90 тонн вместо более вероятных 20-ти, кто-то назвал его одним из самых больших динозавров на Земле (хотя завропод вряд ли превышал 10-12 метров в длину и около двух метров в высоту), а шотландская газета и вовсе провозгласила его самым последним динозавром, вымершим на планете. Научное же сообщество, в отличие от пространства СМИ, живет по другим законам: не опубликовано — не существует. Первая официальная публикация, посвященная Tengrisaurus starkovi (где Тенгри — имя божества, которому поклонялся Чингиз хан, а Старков — фамилия палеонтолога Института биологии РАН), появилась в новом научном журнале СПбГУ Biological Communications. «Находка, как пазл, ложится в общее исследование, — считает Павел Скучас, — и теперь каждому последующему ученому придется отвечать на вопрос о южноамериканском или азиатском происхождении завроподов. Это наш кирпичик под всю современную науку. Знания, которые дает палеонтология — это своеобразная реконструкция истории, «раскручивание» жизни человечества в обратную сторону до мезозоя, где наши предки млекопитающие уже жили вместе с динозаврами».

Найденные в Забайкалье позвонки завропода, которые ученые называют «верхом природной инженерной мысли», находятся в Зоологическом институте РАН.