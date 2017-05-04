Сирия: оппозиция отказывается признать Иран гарантом перемирия

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Астана, 4 мая. Сирийская вооруженная оппозиция отказывается признать Иран гарантом перемирия в САР, заявили ее представители в своем заявлении.

Сирийская вооруженная оппозиция обратила внимание на пункты, включение которых в любое соглашение сделает его неприемлемым. Одним из таких условий оказалась роль Ирана в качестве гаранта перемирия на территории Сирии.

«Отказ от любой роли Ирана и связанных с ним отрядов и отказ от того, что Иран выступает в качестве гаранта или в любой другой роли», — заявили представители революционных сил.

Ранее глава российской делегации на переговорах подчеркнул, что Россия сделает все возможное, чтобы в зонах деэскалации в Сирии не применялась боевая авиация.